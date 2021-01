Bulgaria: Premierul Boiko Borisov a reluat contactul cu presa după luni de tăcere Premierul bulgar Boiko Borisov, care refuza sa mai stea de vorba cu media dupa valul de manifestatii din vara, a produs o surpriza joi acceptand sa raspunda la intrebari, dupa ce a dat buzna intr-o conferinta de presa, relateaza AFP.



Fara sa fi fost anuntat, Boiko Borisov s-a autoinvitat printre consilierii sai si ministrul Sanatatii pentru a-si arata fermitatea in fata pandemiei de coronavirus, in contextul in care in ultimele zile a fost evocata o relaxare a restrictiilor pe fondul acalmiei crizei sanitare.



"Singurul compromis la care tin vizeaza educatia", a declarat…



