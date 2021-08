Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a prezentat sambata, 21 august, cronologia actiunilor de salvare a cetațenilor romani desfasurate in contextul crizei din Afganistan, potriviyt News.ro . O aeronava cu 15 romani evacuați de la Kabul a aterizat azi pe aeroportul Otopeni . In gestionarea crizei actuale din…

- UPDATE Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane care in ultimele zile a evacuat cetațeni romani și straini de pe aeroportul internațional din Kabul, a aterizat sambata, la ora 13.00, pe aeroportul Otopeni. Avionul a fost intampinat de miniștrii Bogdan Aurescu și Nicolae Ciuca. Aeronava C-130…

- Premierul Florin Citu ii felicita, intr-o postare pe Facebook , pe cei care au contribuit la evacuarea celor 15 romani si patru bulgari din Afganistan, ce urmeaza sa soseasca sambata la Bucuresti. “Romanii care au fost evacuati din Afganistan se intorc acasa! Este vorba despre 15 cetateni romani si…

- Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane care in ultimele zile a evacuat cetațeni romani și straini de pe aeroportul internațional din Kabul, va ajunge in Romania sambata, in jurul orei 13.00. Aeronava zboara sambata de la Islamabad, Pakistan, la aeroportul Otopeni din București. La bord sunt…

- Aeronava MApN care a evacuat vineri seara mai multi romani din Kabul va ateriza la Baza 90 din Otopeni sambata, in jurul orei 13:00, informeaza un comunicat al ministerului apararii. Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane care a evacuat, in aceste zile, cetațeni romani și straini de pe aeroportul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri seara, intr-un comunicat de presa, evacuarea cu succes de pe aeroportul din Kabul a altor 14 cetațeni romani și a patru bulgari cu ajutorul aeronavei Ministerului Apararii. Ministerul de Externe anunța ca aeronava militara romaneasca a aterizat la Islamabad…

- ”Celula de criza interinstitutionala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetatenilor romani care si-au manifestat optiunea de a fi repatriati din Afganistan, informeaza…

