Bulgaria mai face un reactor nuclear la Kozlodui Consortiul nuclear american Westinghouse a anuntat joi ca a semnat cu Bulgaria un acord preliminar pentru initierea constructiei la centrala atomoelectrica de la Kozlodui a unui nou reactor, de tipul AP-1000, cu o putere de 1.000 de Megawati, transmite agentia EFE. Partile au semnat un acord pentru constructia unui reactor, cu o optiune pentru un al doilea reactor, acestea urmand sa fie blocul 7 si, respectiv, 8 al centralei. Construita cu tehnologie sovietica in anii ’70, centrala de la Kozlodui a fost prevazuta cu 6 reactoare. Patru reactoare vechi si considerate periculoase au fost inchise… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a afirmat, duminica, ca legaturile dintre SUA si China ar urma sa cunoasca „un dezghet foarte curand”, dupa ce Washingtonul a doborat in acest an un presupus balon chinezesc de spionaj, relateaza AFP. Balonul „a fost doborat si totul s-a schimbat in termeni de dialog.…

- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste "un efort de promovare a discutiilor de pace", relateaza agentia Reuters, citata de The Guardian.Xi…

- Aliatii NATO si partenerii lor au furnizat Ucrainei 230 de tancuri de lupta si 1.550 de vehicule blindate pentru a o ajuta sa contracareze ofensiva rusa si sa-si recucereasca teritoriul, a anuntat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. „Aliatii si partenerii din cadrul grupului…

- Un eventual conflict declanșat in regiunea Indo-Pacifica, in contextul tensiunilor tot mai mari dintre China și Taiwan, ar fi ceva „oribil”, judecand dupa amploarea și efectele devastatoare ale actualului razboi din Ucraina, a declarat zilele trecute generalul-maior Joel Vowell, comandantul forțelor…

- Agricultorii bulgari cer Uniunii Europene sa ia masuri impotriva importurilor de grau si floarea soarelui din Ucraina si ameninta ca vor organiza proteste la Bruxelles daca nu le sunt auzite revendicarile, relateaza agentia EFE. Presedintele Camerei Agrare a Bulgariei, Kostadin Kostadinov, a declarat…

- La sfarsitul lunii ianuarie, Ungaria detinea o participatie de 25,27% din IIB, a doua cea mai mare participatie dupa Rusia, cu 45,44%, potrivit site-ului bancii. Unul dintre reprezentantii Ungarie la IIB a fost chiar ministrul dezvoltarii economice, Marton Nagy, care a facut parte din consiliul guvernatorilor.…

- Rusia a solicitat Bulgariei "sa stopeze repararea elicopterelor pentru Ucraina". Ministerul Apararii de la Sofia neaga ca au existat astfel de activitati, noteaza BNR, potrivit Rador.Printr-o nota speciala trimisa miercuri, Serviciul federal de cooperare tehnico-militara al Rusiei a indicat ca este…

- Cu uzinele sale de munitie si vastele campuri de trandafiri, orasul Kazanlak din centrul Bulgariei se ridica in sfarsit la inaltimea renumelui sau de "Guns and Roses" (arme si trandafiri - n.r.), dupa ce Rusia a invadat Ucraina, informeaza AFP. Industria de aparare din Bulgaria nu a traversat niciodata…