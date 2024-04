Stiri pe aceeasi tema

- O palma pentru Iohannis din partea Americii NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez…

- Un eveniment neobișnuit a avut loc recent in orașul Alexandroupolis din Grecia, unde un grup de activiști, membri ai Partidului Comunist din Grecia (KKE), cu orientari pro-ruse și anti-occidentale, a organizat un protest impotriva prezenței militare NATO. In semn de protest fața de ceea ce ei considera…

- ”Packeta Romania, platforma digitala globala pentru comertul online, membra a Packeta Group, a inregistrat, in 2023, afaceri de 21,7 milioane de euro, in crestere cu aproape 30% fata de anul anterior. Evolutia a avut loc pe fondul cresterii numarului de colete procesate, in contextul in care Packeta…

- Romania continua sa se inarmeze! O companie sud-coreeana a facut public faptul ca urmeaza sa incheie un contract de export de arme cu Romania. Așadar, s-a aflat ca Romania urmeaza sa incheie un contract imens cu o companie sud-coreeana care produce arme . Mai exact, guvernul de la București ar urma…

- Razboiul din Ucraina continua sa distruga viețile copiilor și ale familiilor acestora. Timp de doi ani, copiii ucraineni au indurat suferințe pe care niciun copil nu ar trebui sa le indure: stramutare, distrugerea locuințelor și a comunitaților lor, pierderea familiei și a prietenilor. Viețile lor au…

- "Vorbind despre sume, Europa ne-a pus la dispoziție sume importante: 200 milioane euro pentru lucrari de apa și canalizare in tot județul, 300 milioane euro pentru reabilitarea caii ferate, 70 milioane euro pentru piste de biciclete, 240 milioane pentru spitalul județean nou, 50 milioane pentru un drum…

- Un bulgar a fost arestat preventiv, dupa ce a fost prins in PTF Giurgiu la volanul unui camion incarcat cu marfa de contrabanda. Conform documentelor, transportul era de materiale plastice, pe ruta Turcia -Germania. In cutii, polițiștii de frontiera au descoperit, insa, peste 15.000 de parfumuri fake…

- Peste 100 de fermieri protesteaza pentru a doua zi la rand in vama Giurgiu – Ruse. Ei au varsat laptele din cisterne și amenința ca blocheaza granița cu Romania. Și ieri frontiera a fost blocata, iar coloanele de TIR-uri care nu au mai putut inainta au ajuns la cațiva kilometri. La vama Ruse, fermierii…