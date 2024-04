Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile vamale din Bulgaria au declarat ca au confiscat 403 kilograme de heroina la granita cu Turcia. Drogurile au fost gasite intr-un camion inmatriculat in Turcia, care se indrepta din Iran spre Europa de Vest.

- Heroina era ascunsa in 618 pachete in interiorul celor 156 de saltele de dormit declarate oficial si transportate in camion. Oficialii au evaluat captura de droguri la 8,5 milioane de euro, potrivit AP, conform actualitate.org. Camionul a fost confiscat la punctul de control Kapitan Andreevo de la granita…

- Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutoare in valoare de 86,9 milioane euro (170 milioane leva) notificata de Bulgaria pentru sprijinirea fermierilor, in contextul razboiului din Ucraina.

- Parchetul European a dezvaluit cifre surprinzatoare in ceea ce privește investigațiile privind suspiciunile de frauda cu privire la fondurile Uniunii Europene in Bulgaria, cu un numar de 203 cazuri in curs de examinare, care se ridica la 884,9 milioane de euro, transmite Novinite.com. Potrivit unui…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu au descoperit, intr-un ansamblu rutier condus de un cetatean turc, cantitatea de 197.685 pachete de țigari și aproximativ 15.500 produse de parfumerie susceptibile a fi contrafacute. Soferul turc este cercetat in stare de arest preventiv pentru o perioada…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit un Camion incarcat cu sute de mii de pachete cu tigari și articole de parfumerie, in valoare de peste 11 milioane de lei. In ansamblul rutier, condus de un turc, s-au descoperit 197.685 pachete de țigari și aproximativ 15.500 de parfumuri contrafacute.…

- Un roman a fost arestat de poliția malteza la sosirea din Sicilia, dupa ce a fost prins cu 15 kilograme de cocaina. Drogurile, cu o valoare estimata la aproximativ doua milioane de euro, erau destinate pieței locale, scrie La Sicilia. Poliția a identificat un Volkswagen Touareg, care tocmai coborase…

- Curtea Europeana de Justiție (CJUE) a dat, saptamana trecuta, o decizie istorica in cazul unei femei din Turcia, de origine kurda, care a solicitat azil in Bulgaria din cauza abuzurilor fostului soț. In temeiul interpretarii Convenției de la Istanbul, Curtea a decis ca femeile care se confrunta cu violența…