Stiri pe aceeasi tema

- Parcarile din București devin cu plata din 15 august. Cei care vor lasa mașina intre liniile albastre fara sa achite vor fi pedepsiți cu amenzi de 200 de lei pe zi. Sancționați vor fi și cei care iși lasa mașinile pe trotuar sau in locuri interzise. Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a spus…

- O veste cum nu se poate mai buna pentru romanii care au in plan sa-și petreaca vacanța la malul marii, in acest sezon estival, in stațiunile din sudul litoralului. Scapa de grija taxei de parcare in stațiunile administrate de Primaria Mangalia! Consilierii locali din Mangalia, reuniți intr-o ședința…

- De luna viitoare, șoferii nu vor mai putea sa parcheze gratis pe locurile de parcare din centrul Capitalei, dar nici pe trotuar, anunța Agenția de presa Rador. Anunțul a fost facut de catre viceprimarul Stelian Bujduveanu, care a adaugat ca serviciul urmeaza sa fie digitalizat, iar autoritațile vor…

- Economie la incalzire, dușuri mai puține? Germania s-ar putea aștepta la așa ceva in toamna și iarna care vin. Nu doar din cauza razboiului Rusiei. Macar o parte din criza energetica are cauze interne, crede Jens Thurau.Ministrul Economiei, Robert Habeck, a anunțat activarea nivelului doi…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a provocat o dezbatere in mediul online, dupa ce a oferit un raspuns pe pagina personala de Facebook. Ciucu a i-a indemnat pe cetateni sa isi gaseasca un loc de parcare inainte de a-si achizitiona o masina. Edilul a fost taxat de internauti, care i-au atras atentia…

- Viceprimarul municipiului Bucuresti, Stelian Bujduveanu, anunta noi locuri de parcare in Bucuresti, fiind vorba despre o crestere cu 10% a locurilor disponibile, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunța punerea in valoarea celei mai de preț resurse de care dispune Bucureștiul, locuroile de parcare și spera la venituri de un milion de lei pe zi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…