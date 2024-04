Autoritatile au demarat ample percheziții in localitatea Cochirleanca (Buzau), pentru ilegalitați in domeniul protecției mediului inconjurator. Primarul in funcție, Nicolae Stancu, este printre cei vizați de ancheta. De altfel, edilul, viceprimarul Dumitru Enache si un angajat al primariei din localitate au fost retinuti pentru 24 de ore dupa ce in cursul diminetii de joi au […] The post Probleme mari la o Primarie din Romania: edilul, viceprimarul și un angajat, reținuți de poliție first appeared on Ziarul National .