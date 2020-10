Stiri pe aceeasi tema

- Polonia si Ungaria se opun introducerii unor clauze de conditionare a accesului la fonduri comunitare de respectarea normelor statului de drept, iar Varsovia ameninta cu blocarea bugetului Uniunii Europene si a planului de relansare post-pandemie.Polonia si Ungaria se opun conditionarii accesului…

- ”Daca amenintarile si santajul sunt mentinute, noi vom apara ferm interesele vitale ale Poloniei. Veto. Non possumus”, a declarat liderul de facto al Poloniei conservatoare, intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta Polska Codziennie, care urmeaza sa fie publicat miercuri si din care niezalezna.pl…

- Comisia Europeana face marți public primul raport privind statului de drept in UE, realizat in urma primului audit din istoria Uniunii și care va fi adoptat de catre comisari, in contextul condiționarii accesului la fondurile europene de respectarea standardelor in materie de rule of law. Politico a…

- Ungaria si Polonia vor infiinta un institut comun pentru a evalua respectarea statului de drept de catre tari membre in intreaga Uniune Europeana si pentru a contracara astfel acuzatiile de incalcare a statului de drept, a anuntat luni ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza Reuters.Dupa…

- Germania, tara care detine in prezent presedintia Uniunii Europene, a propus introducerea unei scheme care conditioneaza accesarea fondurilor europene, inclusiv a banilor din fondul de revenire, in valoare de 750 miliarde de euro, de respectarea statului de drept, potrivit unui document consultat…

- ”Fara un acord general rapid intre Consiliul (European, care reprezinta statele membre) si Parlamentul European” asupra cadrului bugetar aferent perioadei 2021-2027, ”riscam sa intarziem planul de ralansare”, a avertizat vineri, intr-o declaratie transmisa presei, ambasadorul german la UE Michael Clauss.…

- Presedintia germana a Consiliului Uniunii Europene a anuntat marti ca procedura UE privind incalcarea statului de drept in Polonia si Ungaria va continua, dupa ce Comisia Europeana a indicat ca niciuna dintre cele doua tari nu a facut progrese suficiente, transmite Reuters.''Astazi, pe baza…

