Bugetul sănătății în România în 2024: Creștere cu 27%, dar cu vulnerabilități Bugetul sanatații in Romania in 2024: Creștere cu 27%, dar cu vulnerabilitați Bugetul sanatații in Romania in 2024: Creștere cu 27%, dar cu vulnerabilitați Bugetul sanatații pentru anul 2024 a fost aprobat de Guvern, cu o creștere de 27% fața de anul precedent, ajungand la 18,8 miliarde de lei. Aceasta creștere este necesara, avand in vedere nevoile crescande ale populației, dar exista și unele vulnerabilitați, a explicat […] Bugetul sanatații in Romania in 2024: Creștere cu 27%, dar cu vulnerabilitați Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Stancel, expert in politici de sanatate publica, a afirmat ca bugetul pentru sanatate are o crestere de 27% fata de anul trecut, cu 5,7 miliarde de lei mai mult, si a precizat ca pot exista anumite vulnerabilitati, avand in vedere ca bugetul se bazeaza pe colectarea taxelor si contributiilor sociale. …

- Avizul din partea Consiliului Economic și Social are doar un rol consultativ și nu poate impiedica adoptarea unui proiect de lege de catre Guvern, dar este un demers obligatoriu in circuitul de avizare.Pe de alta parte, Consiliul Fiscal a subliniat faptul ca din opiniile și analizele sale, ajustarea…

- Alexandru Rafila a anuntat, vineri, ca, pentru prima data, pacientii cu boli cronice din Romania beneficiaza de vaccinare gratuita. Decizia ministrului Sanatatii de a propune compensarea integrala a vaccinurilor necesare pacientilor cu boli cronice a fost aprobata de catre Guvern, a adaugat el.

- In prag de alegeri, PNL reinvie discursul impotriva persoanelor vulnerabile care primesc o forma de ajutor social de la Guvern. Ca de obicei, realitatea este fix pe dos decat propaganda politicienilor: Romania acorda puține ajutoare, pentru puțini oameni, cu o valoare insuficienta pentru supraviețuire…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca s-a ajuns la o solutie pentru sincopele aparute in aprovizionarea cu medicamente, astfel ca saptamana viitoare vor aloca din Fondul de Rezerva 500 de milioane de lei pentru medicamente si programe de sanatate, plus alte 200 de milioane…

- Fondul Monetar International estimeaza o crestere economica de 2,3% pentru Romania in acest an si un deficit bugetar de 6% din PIB si recomanda autoritatilor de la Bucuresti reforme aditionale care sa reprezinte 2% din PIB, scrie Agerpres. Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri la Bucuresti,…

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat, pentru AGERPRES, ca masurile fiscale asumate de catre Guvern vin in contextul unui deficit bugetar excesiv, dar ca nu exista pericolul suspendarii fondurilor europene fata de Romania, asa cum se vehiculeaza."Aceste masuri vin in contextul unui deficit bugetar…

- De ce revine COVID-19: Septembrie 2023 aduce o crestere alarmanta a numarului de cazuri De ce revine COVID-19: Septembrie 2023 aduce o crestere alarmanta a numarului de cazuri Numarul cazurilor de COVID-19 crește din nou la nivel mondial. Cel putin, asta este ceea ce arata cel mai recent raport intocmit…