- Guvernul a aprobat miercuri o Hotarare ce modifica HG nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022, prin care suma de 225 milioane lei, alocata initial pentru Ciclul I de productie, se suplimenteaza cu 40,28 milioane lei, potrivit…

- Unitatile administrativ-teritoriale care doresc sa participe in cadrul Programului Iluminat Public isi pot crea conturile de utilizator, incepand din 16 august 2022, in aplicatia informatica pusa la dispozitie pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit unui comunicat al institutiei,…

- Guvernul a decis sa majoreze cu 61,4 milioane de lei bugetul aferent Programului prin care distribuie catre elevi produse de panificați, lactate și fructe in anul școlar 2022—2023. Din pacate, suma suplimentara prevazuta nu acopera nici macar inflația, ceea ce inseamna ca in realitate ar putea fi de…

- Guvernul a aprobat, miercuri, bugetul pentru implementarea programului pentru scoli al Romaniei in anul scolar 2022-2023 la aproximativ 563.000.000 lei, iar acest buget cuprinde si „ajutorul alocat conform deciziei comisiei din cadrul FEGA pentru repartizarea definitiva a ajutorului din partea Uniunii…

- Football Museum Bucharest, primul muzeu din Romania și singurul din Europa de Est dedicat 100% fotbalului, realizat din fonduri private, primește un buget suplimentar de 400.000 de euro pe langa investiția inițiala de 1,2 milioane de euro. Banii in plus vor fi folosiți in achiziționarea de echipamente…

- Guvernul a aprobat, prin hotarare, suplimentarea cu 31,8 milioane lei a sumei necesare pentru despagubirile acordate in cazul expropierii imobilelor proprietate privata aflate pe coridorul pentru realizarea legaturii retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6.…

- „Guvernul face atat cat este posibil in conditiile date si acum atat a fost posibil, sa stabilizeze pretul si sa il coboare cu 50 de bani, insa pretul benzinei si al motorinei nu se stabileste direct dupa pretul barilului de petrol. Exista o piata a petrolului, exista o piata a benzinei si motorinei.…

- Ajutorul de 700 de lei va ajunge, in luna iulie, la circa 3,2 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Sprijinul este acordat de stat doar in aceasta luna, pentru a compensa scumpirile la alimente determinate de majorarea facturilor la energie. Pensionarii trebuie si știe…