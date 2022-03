Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca bugetul pe 2022 a fot votat in ședința de luni a Consiliului General. Potrivit edilului, bugetul pe 2022 va permite continuarea unor proiecte de infrastructura, precum Prelungirea Ghencea, dar și modernizarea rețelei de termoficare.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat, in sedinta de luni, proiectul de buget pentru anul 2022, in absenta consilierilor PSD. ”Este un buget corect, realist”, a apreciat primarul general, Nicusor Dan, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nicusor Dan a anuntat, luni, in sedinta Consiliului General un proiect care creeaza cadrul pentru eliberarea unor autorizatii TAXI. ”Nu s-au mai eliberat autorizatii taxi in Bucuresti din 2012. Cream cadrul pentru a elibera 1850 de autorizatii TAXI dintre care un numar dedicat pentru vehicule care…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat vineri, la inceputul ședinței de Consiliu General, un mesaj de solidaritate pentru Ucraina. El a mai spus ca instituția va ajuta autoritațile centrale cu tot ce este nevoie pe partea de refugiați. „Suntem intr-o situatie exceptionala, avem un razboi…

- Grupul PSD a parasit joi sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acuzand modul in care a fost intocmita documentatia pentru o serie de proiecte prin care Primaria Capitalei solicita finantare prin Programul Anghel Saligny. Proiectele de pe ordinea de zi vizau modificarea unor…

- Primaria Capitalei se va asocia cu Administratia Parcului Natural Vacaresti si cu Sectorul 4 in scopul dezvoltarii de proiecte si initiative comune. Un proiect in acest sens a fost adoptat in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMP), cu 32 voturi “pentru”, 1 “impotriva”…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a convocat sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, luni, incepand cu ora 12,00, la sediul Primariei. Sedinta se va desfasura online si va fi transmisa live pe site-ul PMB si pe pagina de Facebook, informeaza Directia…

- Nicușor Dan ar putea pierde dreptul de reprezentare juridica in instanța a Consiliului General și se dorește contractarea unei case de avocatura, iar de procedurile aferente se va ocupa șeful direcției juridice, Adrian Iordache, potrivit unui proiect care a fost propus pe ordinea de zi suplimentara…