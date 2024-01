Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) are alocat, pentru anul in curs, un buget de 896 milioane de lei pentru susținerea angajarii șomerilor din categorii vulnerabile, cu acces dificil pe piața muncii. Este vorba despre șomeri cu varsta de peste 45 de ani, parinți unici susținatori…

- Numarul mediu de contracte de munca active in Romania a crescut in 2023 fata de anul precedent, cu peste 63.000, la 6,725 milioane, fiind cel mai mare avans din ultimii 5 ani, a anuntat joi Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), potrivit Agerpres. Conform sursei citate, anul 2023 se incheie…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale vine cu precizari pentru cetațenii doritori de a pleca la munca in sectorul construcțiilor in Statul Israel. Organizarea și desfașurarea celei de-a 29-a runde de implementare a Acordului moldo-israelian, care a fost planificata in decembrie 2023, se amina temporar,…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) informeaza despre reluarea procesului de inregistrare a cererilor pentru acordarea subvenției pentru initierea unei afaceri acordate somerilor. Consultanța, asistența și sprijinirea unei afaceri este o masura activa de ocupare a forței de munca…