Buget de 862.000 de lei pentru creștere a siguranței traficului feroviar în zona Stației Târgu Jiu Mai multe investiții pentru creșterea siguranței traficului feroviar in zona stației Targu Jiu vor fi realizate in perioada urmatoare. Sunt investiții programate inca din anul 2017, dar amanate an de an, din cauza lipsei banilor. Lucrarile vizeaza inlocuirea echipamentelor electrice. Bugetul aprobat de catre compania feroviara este de 862.000 de lei. Lucrarile trebuie sa fie finalizate in 6 luni. Licitația pentru incredințarea contractului este programata luna viitoare. „Pe raza Secției CT 4 Targu Jiu in vederea imbunatațirii condițiilor de funcționare și de siguranța circulației, se va interveni… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș – Turda, lotul 2, deschisa traficului, Aktor continua lucrarile VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș – Turda, lotul 2, deschisa traficului, Aktor continua lucrarile Deschiderea lotului 2 al autostrazii A10 Sebeș – Turda, a descongestinat complet traficul, circulandu-se in condiții…

- A fost lansata in Sistemul Electronic de Achiziții Publice licitația pentru reabilitarea și extinderea prin mansardare a Gradiniței cu Program Prelungit Nr. 2 din Aiud. Valoarea totala estimata este de 2.699.275,27 de lei, fara TVA. Lucrarile au ca scop reabilitarea cladirii existente, in regim de inalțime…

- DOMAȘNEA – In curand vor fi reluate lucrarile la șantierul cladirii in care va funcționa Primaria Domașnea. Instituția se va muta in cladirea aflata de ani buni in construcție, in apropierea bisericii din localitate! Mai exact din 2011, atunci cand au demarat lucrarile grație unui proiect depus anterior…

- “ In acest proiect , avand un avans considerabil și urmarind toate demersurile , ținem pasul alaturi de localitațile vecine: Gușoeni , unde țin sa mulțumesc domnului primar Concioiu Nicolae , Ionești si Budești ! Comuna noastra este intre primele comune ale Județului Valcea, care incep lucrarile pentru…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au actionat pe raza judetului pentru siguranta traficului rutier. In perioada 12-14 noiembrie a.c., politistii rutieri au actionat pe drumurile publice din judet pentru siguranta traficului rutier. Acțiunea a avut ca scop combaterea principalelor…

- Piața agroalimentara din Novaci va fi modernizata cu 11 milioane de lei. Este suma alocata de Compania Naționala de Investiții(CNI) pentru lucrarile de reabilitare ș extindere la piața din centrul orașului Novaci. Aceasta nu a mai beneficiat de zeci de ani de lucrari de modernizare. Licitația pentru…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Calarași acționeaza pentru sustinerea campaniei naționale „De ce siguranța rutiera?”, prezentandu-le beneficiile siguranței rutiere tuturor utilizatorilor de drum. Campania propune creșterea gradului de conștientizare la nivel național, atat cu privire la amploarea…

- Au pus in pericol siguranta traficului rutier: Trei șoferi din Alba, prinși beți la volanul unui autoturism. Cea mai mare alcoolemie, 1,61 mg/l Au pus in pericol siguranta traficului rutier: Trei șoferi din Alba, prinși beți la volanul unui autoturism. Cea mai mare alcoolemie, 1,61 mg/l Polițiștii au…