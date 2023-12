Stiri pe aceeasi tema

- Fosta protevista Iulia Vantur locuiește de mai bine de zece ani in India, unde, recomandata de relația cu iubitul sau, starul de la Bollywood Salman Khan, se bucura de o popularitate colosala avand in vedere ca e țara cu cea mai mare populație de pe glob. Ieșeanca ce a cunoscut afirmarea ca gazda a…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna octombrie, (cu 5,6 puncte) la valoarea de 53 de puncte. Rata anticipata a inflatiei pentru urmatorul an (noiembrie 2024) a scazut fata de exercitiul anterior si s-a situat la valoarea medie de 6,28%. Referitor la evolutia…

- Vineri, 24 noiembrie 2023, la ora 19:00, va avea loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun ,,Planeta Craciun", primul targ de sarbatori organizat de UNTOLD Universe in Cluj-Napoca și unul dintre cele mai așteptate din Romania. Targul este organizat in Piața Unirii din Cluj-Napoca și va fi deschis…

- Delia Matache gata de un nou ”hit”. Nu muzical dar la fel de personal. Se afla in Nepal impreuna cu Razvan Munteanu, soțul sau, la una din taberele de baza de climatizare dinaintea ascensiunii in colosalii Munți Himalaya, și se afla in faza de acomodare pentru a urca pe ”acoperișul lumii”. Sau cat mai…

- In contextul economic actual, industria materialelor de construcții din Romania se confrunta cu schimbari semnificative, cu impact asupra prețurilor și aprovizionarii. Aceasta nota va aduce cele mai recente informații pentru a va ajuta sa navigați cu succes in aceasta piața in continua evoluție.…

- Salariul minim in Romania va crește de la 1 octombrie. Valoarea punctului de amenda ar trebui sa se schimbe și ea raportat la salariu. Romanii platiți cu salariul minim vor fi platiți lunar cu 3300 de lei in loc de 3.000 de lei ca pana acum.Valoarea punctului-amenda se calculeaza in raport cu salariul…

- Foame de bani! Banica Jr a devenit noua vedeta a Festivalului Sarmalelor și Piftiilor 2023. Solistul nu mai așteapta masa de Craciun și da navala in acest weekend, Peștișani, Gorj, cu o mare pofta de cantat iubitorilor de sarmale și racituri tradiționale. ”S-o facem lata”, este mesajul artistului care…

- Medicamentele costa mai mult cu 20%, potrivit datelor oficiale. Conform INS, este cea mai mare creștere din ultimii 12 ani. Producatorii spun ca pretul de producție e de vina. Pentru medicamentele care se pot cumpara fara prescripție, prețul nu e reglementat. Problemele cu aprovizionarea persista chiar…