- Bucovina Radauți și Somuz Falticeni au pierdut meciurile amicale disputate la finele saptamanii trecute. Bucovina a cedat, pe teren propriu, in fața divizionarei a treia CSM Deva, cu scorul de 0-1. Aflata intr-un stagiu de pregatire la Poiana Stampei, gruparea hunedoreana a marcat unicul gol al partidei…

- Formația de Liga a III-a Bucovina Radauți și-a creionat programul pregatirii de iarna. Echipa antrenata de Ovidiu Murariu va incepe antrenamentele pe 15 ianuarie, la stadionul Municipal, urmand ca in intervalul 7-17 februarie sa efectueze un cantonament pe plan local.Nu mai puțin de șapte meciuri ...

- Veterinarii suceveni intensifica acțiunile de control in perioada sarbatorilor de iarna in vederea prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare, precum si a raspandirii pestei porcine africane in perioada Sarbatorilor de iarna 202. Șeful Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o noua atenționare de calatorie pentru cetațenii romani! Toți cei care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța trebuie sa fie foarte atenți la sfaturile oferite de autoritați.

- Evenimentele religioase, culturale și artistice planificate in contextul Sarbatorilor de Iarna genereaza cetațenilor onești un sentiment de relaxare și uneori de tratare cu superficialitate a unor situații ce pot sa duca la un risc victimal crescut. Realitatea spune ca oriunde este sarbatoare, bucurie,…

- Activitatea la nivelul Serviciului Public Pașapoarte Suceava va funcționa și in perioada sarbatorilor de iarna cand vor fi deschise cinci ghișee iar daca va fi nevoie va mai fi deschis inca unul. Anunțul a fost facut de șefa serviciului, Livia Grigoraș, in cadrul unei conferințe de presa organizata…

- Primaria municipiului Radauți, organizeaza in perioada 8-10 decembrie in premiera ”Targul de iarna” , in colaborare cu instituțiile de invațamant. Pe parcursul celor 3 zile, gradinițele, școlile gimnaziale și liceele, se vor organiza sa desfaca produse specifice de sezon, fondurile obținute fiind…