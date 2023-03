Bucovina, inclusă într-un circuit turistic internațional de lux. De la ce prețuri pornește excursia de 20 de zile Și in acest an, Bucovina a fost inclusa ca destinație intr-un circuit internațional de lux organizat de TCS World Travel. Firma este cunoscuta in randul operatorilor de turism de lux și de circuite organizate cu avioane private. Circuitul intitulat „Regate si culturi”, este programat in perioada 13 iunie – 2 iulie 2024. Anul acesta, in cadrul circuitului vor putea vizitate regiunile București și Bucovina. Prețul biletului este de 129.950 de dolari și acopera absolut tot, de la calatorii cu avionul privat, hoteluri, transport terestru și mese, pana la toate activitațile zilnice, ghiduri de top,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

