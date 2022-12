Bucătărie în flăcări din cauza coşului de fum Un cos de fum neprotejat termic a fost cauza unui incendiu izbucnit pe 8 decembrie intr-o gospodarie din satul Straja, comuna Tarcau. O femeie in varsta de 87 de ani, proprietara gospodariei, a suferit un atac de panica. “La ora 13:19, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui incendiu la o anexa gospodareasca in localitatea […] Articolul Bucatarie in flacari din cauza cosului de fum apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

