■ Alexandra Nistor, originara din Borlesti, și copiii ei au fost condusi pe ultimul drum ■ au decedat saptamana trecuta, in apartamentul din orașul Bolonia ■ Inmormantarea Stefaniei Alexandra Nistor, de 32 de ani, a micutilor Stefano si Giulia, gemenii de doar 2 ani si a Giorgiei, in varsta de 6 ani (FOTO – Gazeta […] Articolul Tragedie la Bolonia, doliu și in Neamț. Au fost inmormantati mama si cei trei copii decedați intr-un incendiu apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .