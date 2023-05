Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) se asteapta la o diminuare a cererii de gaze a Uniunii Europene in urmatoarele 12 luni, mai mult decat volumul total de gaze pe care UE ar urma sa le cumpere din Rusia in acest an, ceea ce ar ajuta la reducerea presiunilor inflationiste din blocul comunitar, transmite Reuters.…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat sambata ca a inaintat note de protest Poloniei si Uniunii Europene, apreciind ca limitarea importurilor de grau ucrainean este "categoric inacceptabila", transmite Reuters. Ministrul de externe al Ucrainei, citat de dpa, a salutat insa acordul in aceasta privinta…

- Romania va primi un ajutor suplimentar din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor inregistrate de fermierii romani afectați de tranzitul de cereale provenite din Ucraina. Suma inițiala, de 10 milioane de euro, din fondul de rezerva al agriculturii europene va figura pe ordinea de zi…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord politic privind propunerea de prelungire a Regulamentului pentru actiuni coordonate de reducere voluntara a consumului de gaze, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, subliniind ca, in perioada de aplicare a regulamentului, Romania a realizat…

- Comisia Europeana va anunta miercuri care sunt urmatorii sai pasi in lansarea unei scheme pentru tarile UE care vor achizitiona impreuna gaze naturale de pe pietele mondiale, a anuntat marti comisarul european pentru Energie, Kadri Simson, transmite Reuters. ‘Maine, vom anunta urmatorii pasi in ceea…

- Comisia Europeana a propus reformarea organizarii pietei energiei electrice a UE pentru a accelera dezvoltarea puternica a energiei din surse regenerabile si eliminarea treptata a gazului, pentru a reduce dependenta facturilor consumatorilor de volatilitatea preturilor la combustibilii fosili, dar si…

- Ucraina va participa la programul Uniunii Europene de cumparare in comun de gaze de pe pietele globale si are ca obiectiv sa achizitioneze 2 miliarde de metri cubi de combustibil inainte de iarna viitoare, a declarat joi seful politicii energetice a UE, comisarul Kadri Simson, relateaza Reuters. Tarile…

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa anul trecut, dupa invazia sa din Ucraina, provocand o criza de aprovizionare cu energie si preturi record. UE a promis ca va renunta la combustibilii fosili din Rusia pana in 2027 si a inlocuit aproximativ doua treimi din gazele rusesti anul trecut. Dar,…