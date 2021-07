Stiri pe aceeasi tema

- Instanța din California a respins cererea cantareței Britney Spears de a il inlatura pe tatal ei din rolul de co-tutore al averii sale. Ea a vrut prin acest proces sa puna capat tutelei „abuzive”, care i-a marcat viata in ultimii 13 ani, relateaza Realitatea Plus. ”Am mințit și am spus intregii lumi…

- Instanța din California a respins cererea cantareței Britney Spears de a il inlatura pe tatal ei din rolul de co-tutore al averii sale. Ea a vrut prin acest proces sa puna capat tutelei „abuzive”, care i-a marcat viata in ultimii 13 ani, relateaza Realitatea Plus. ”Am mințit și am spus intregii lumi…

- Cererea lui Britney Spears de a-l elimina pe tatal sau din rolul de co-tutore al ei și al averii sale a fost respinsa de instanța de judecata. Saptamana trecuta, avocatul artistei a cerut unei instanțe din Los Angeles sa o scoata de sub tutela judiciara sub care a trait in ultimii 13 ani, pe motiv ca…

- Un judecator a respins miercuri cererea de a-l înlatura pe tatal cântaretei Britney Spears din rolul de co-tutore al averii ei, relateaza NBC citat de news.ro. Cererea de a-l suspenda pe James "Jamie" Spears odata cu desemnarea unei institutii financiare ca unic tutore…

- In cadrul campaniei „Bataia NU e rupta din rai”, inițiata in anul 2005 de organizația „Salvați copiii”, s-a inaintat parlamentului un proiect de lege in care se propunea ca ziua de 5 iunie sa devina Ziua impotriva Violenței asupra Copilului in Romania, proiect care a fost votat de ambele camere ale…

- Guvernul prefecturii din Tokyo a anuntat relaxarea restrictiilor care vizau inchiderea cinematografelor si a muzeelor locale, in pofida faptului ca guvernul central al Japoniei a decis de curand sa extinda starea de urgenta pana pe 20 iunie in noua prefecturi, inclusiv pentru cele din Tokyo si Osaka,…

- Aflata sub tutela judiciara de mai bine de 12 ani dupa ce a fost diagnosticata cu tulburari psihologice, cantareata Britney Spears a cerut marti, prin intermediul avocatului ei, sa se adreseze instantei din Los Angeles care se ocupa de cazul sau, iar aceasta i-a stabilit o audiere pe 23 iunie, informeaza…

- Ultimul sezon al serialului „The Walking Dead”, produs de postul de televiziune prin cablu AMC, va avea premiera pe micile ecrane in data de 22 august, informeaza revista Variety, citata de Agerpres.