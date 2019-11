Britanicii duc un stil de viaţă nesănătos comparativ cu locuitorii altor ţări Britanicii duc un stil de viata mai nesanatos si beneficiaza de mai putini medici si asistente pe cap de locuitor decat populatiile altor tari dezvoltate, se arata intr-un raport OCDE, scrie Agerpres dupa o relatare Press Association. Potrivit raportului, britanicii beau mai mult alcool si sunt in medie mai predispusi la obezitate decat locuitorii altor tari membre OCDE. Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) este un for interguvernamental din care fac parte 36 de state, intre care Australia, Belgia, SUA, Canada, Franta, Germania, Grecia, Italia, Israel,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

