- Masca de protectie nu va mai fi obligatorie in exterior incepand din 26 iunie in Spania. Premierul Pedro Sanchez a anunțat ca situația epidemiei de coronavirus este „in neta ameliorare”. “Acest weekend va fi ultimul cu masti in exterior, pentru ca, din 26 iunie, nu vom mai purta masca in spatiile publice”, …

- Franta pare in pragul unei crize de isterie anti-Macron si intrebarea este cat din aceste rabufniri nervoase din partea dreptei radicale sunt spontane si cat sunt calculate. Totusi, ele nu par menite sa o favorizeze pe Le Penn cat sa loveasca in Macron, scrie in Politico John Lichfield, fost editor…

- Franta trimite o "sora mai mica" a Statuii Libertatii catre Statele Unite, informeaza DPA. Statuia de bronz, cu o inaltime de 2-3 metri, urmeaza sa fie adusa in capitala SUA, Washington, si amplasata in gradina resedintei ambasadorului francez. Calatoria sa a inceput luni. Pana atunci, statuia s-a aflat…

- Pe strazile din Capitala au inceput lucrarile de aplicare a marcajului rutier. Potrivit municipalitații, la prima etapa se va interveni pe arterele principale și pe cele secundare din oraș, unde circula transportul public și nu este necesara intervenția cu reparații a

- Președintele și premierul au facut anunțul pe Twitter. Numarul exact al persoanelor vaccinate cu prima doza nu este cunoscut pentru moment. Potrivit ultimelor cifre publicate vineri seara, 19.706.931 de persoane primisera cel putin o injectie si 8.705.141 persoane primisera si rapelul, adica 13% din…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ales o cladire din Suresnes, o suburbie la vest de Paris, ca amplasament al primului muzeu memorial al victimelor terorismului, a anuntat marti Palatul Elysee, citat de AFP.

- Guvernul de la Paris a amenințat ca ii va pedepsi pe militarii activi care au semnat o scrisoare deschisa in care 20 de generali in retragere il avertizeaza pe Emmanuel Macron ca țara se indreapta spre „razboi civil”, acuza pericolul „islamismului și hoardelor suburbane” și sugereaza o posibila intervenție…

- Dinu Zamfirescu: Era ca și cum ai vinde niște vite. De fapt, omul era coborat la nivelul de vita. Pentru ca omul nu reprezenta nimic in ochii regimului, era o unealta.Originea lui Zamfirescu nu era deloc pe placul regimului. Nepot al lui Pavel Zamfirescu, aghiotantul lui Carol I și stranepotul lui I.C.…