- Viața unui student de 22 de ani din Balș, județul Olt, a fost curmata intr-un grav accident de circulație provocat de un barbat de 74 de ani din Bacau, potrivit stirileprotv.ro. Tanarul care se intorcea de la facultate la volanul unui autoturism a vrut sa evite o mașina care a ieșit dintr-o benzinarie…

- FOTO: 12 ani de procese terminați cu o achitare in dosarul unui polițist mort. Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia Dupa 12 ani justiția din Romania, mai exact din Alba Iulia a dat o decizie in cazul unui polițist care a murit in urma unui accident rutier. Este vorba despre un accident rutier petrecut…

- Accident ingrozitor in Galați. O femeie și-a gasit sfarșitul miercuri seara, cand a fost calcata de un tren. Trupul ei neinsuflețit a fost gasit pe șinele de tren. A fost blocata circulația, iar polițiștii au acționat la fața locului. Iata cum s-a intamplat totul.

- Soferul unui autoturism a murit, joi, in urma unui accident rutier produs pe DN 67, circulatia fiind blocata, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane."Pe DN 67 Targu Jiu - Ramnicu Valcea, la kilometrul 107+100 de metri, in apropierea localitatii Campu Mare, judetul Gorj, a avut loc o coliziune…

- Un accident cumplit a avut loc, joi dimineața, in județul Gorj. Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața, in urma impactului dintre autoturismul sau și un autotren. Alte doua persoane au ajuns de urgența la spital, prezentand rani pe suprafața corpului.

- Traficul rutier este oprit, luni dimineața, pe DN 72, in județul Dambovița, din cauza unui accident rutier, iar in județele Gorj, Maramureș și Valcea vizibilitatea este scazuta din cauza ceții.

- Accident in aceasta dimineața la ieșirea din Apahida spre Cluj, sub podul „Centurii de Diamant”. Un șofer care voia sa faca sensul a fost lovit de altul care intenționa sa circule spre Cluj-Napoca. La acest accident au fost dislocate o autospeciala, un echipaj SMURD și unul de la Serviciul de Ambulanța…