- Florin Pastrama este suparat-foc pe Rona Hartner! Barbatul i-a batut obrazul artistei, luni seara, in reality-show „Brigitte și Pastrama”, de la Antena Stars, dupa ce a citit mesajul in care Rona ii scria lui Brigitte ca Florin nu e de ea și ca ar merita ceva mai bun. Rona se apara, ba chiar a dorit…

- Deși acum s-au impacat, problemele dintre Florin Pastrama și Brigitte nu au disparut. Afaceristul a vorbit pe larg despre motivul pentru care a ales sa locuiasca la mama lui, in emisiunea pe care o are alaturi de bruneta la Antena Stars. Acesta a dezvaluit ca cea care i-a dat viața are probleme grave…

- Dupa atatea certuri și impacari, Brigitte și Florin Pastrama au demonstrat din nou ca dragostea dintre ei este biruitoare și invinge orice, indiferent de cat de dure ar fi fost replicile pe care și le-au adresat. La aniversarea de doi ani a casatoriei, afaceristul nu a mai putut sta departe frumoasa…

- Brigitte și Florin Pastrama s-au impacat dupa ce au fost la un pas de divorț. Florin s-a intors acasa dupa ce 11 zile, timp in care a stat in casa parinteasca. Cea care i-a impacat a fost chiar mama lui Florin Pastrama, dupa ce a trecut pe langa moarte, noteaza click.ro. De cand mama lui […] The post…

- Florin Pastrama și Brigitte s-au desparțit temporar, iar in aceasta perioada soțul vedetei trebuie sa invețe sa se ingrijeasca singur, chiar daca e in casa mamei sale. In primele zile de cand a plecat din casa brunetei, acesta a trebuit sa iși faca singur cafeaua de dimineața, mai ales ca cea care i-a…

- Creșterea numarului de locuitori a adus scumpiri importante în toate sectoarele din Cluj-Napoca. Piața imobiliara a explodat în ultimii ani, iar acum a venit rândul alimentelor sa faca un salt spectaculos. Prețurile din magazinele din Cluj-Napoca…

- Vesti proaste pentru romanii care vor sa isi cumpere un apartament! Preturile apartamentelor au crescut cu 1,5% la nivel national, intr-o singura luna. De vina ar fi evolutia cursului valutar care a batut record dupa record in luna martie, dar si scumpire

- De puțin timp, Brigitte a schimbat-o pe doamna Mariana cu o noua menajera mult mai tanara. Cu gandul ca noua angajata va avea mai mult chef de munca, bruneta nu a stat pe ganduri și i-a dat deja casa in primire. Incantata de noul job, tanara a inceput sa se apropie puțin cam mult de stapanul casei,…