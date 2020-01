Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfriend Muresan a fost ales raportor al Parlamentului European privind finantarea Pactului Ecologic European, anunta Agerpres. Fondurile totale din acest Pact se ridica la 1.000 de miliarde de euro pentru urmatorii 10 ani.Siegfried Muresan este vicelider al PPE, cel mai mare…

- In calitate de raportor, Siegfried Mureșan va coordona poziția Parlamentului European privind planul de investiții al Pactului Ecologic European propus de Comisia Europeana. Planul ar trebui sa genereze investiții de 1.000 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani. „Succesul viitorului Pact Ecologic…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este un semnal ca drumul poate fi și invers, a declarat fostul președinte Traian Basescu, in cadrul Știrilor B1 TV.Intrebat ce ramane in urma Brexit-ului, care se va produce cu certitudine pe 31 ianuarie, europarlamentarul PMP a raspuns: ”Ieșirea…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit despre noile buletine cu cip, care au dezbinat societatea romanesca. Gazetarul s-a dezlanțuit amintind despre adepții teoriei conspirației care cred ca actele electronice de identitate fac parte dintr-un plan ocult de supraveghere al populației. „Statul, serviciile secrete…

- Aproape un sfert dintre romani se declara foarte mulțumiți de calitatea vieții pe care o duc. Destul de mulțumiți de calitatea vieții sunt și 60% dintre cetațeni. Vecinii bulgari apar in statisticile Eurostat ca fiind cei mai nefericiți din Uniunea Europeana (UE). Peste jumatate dintre ei sunt nemulțumiți…

- Deputatii au pe ordinea de zi a sedintei de miercuri Proiectul de lege 281/2019 depus de parlamentarii PNL.Proiectul a fost depus in februarie, a primit avizul negativ al Guvernului Dancila si a fost respins de Senat, prima Camera sesizata, in luna iunie.”Fenomenul infractional…

- Pentru mii de persoane din Republica Moldova, cateva localitați din Vaslui și Iași sunt „acasa” doar in buletin. La Huși, județul Vaslui, este o garsoniera in care locuiesc fictiv 1.700 de persoane, dar nimeni nu le-a vazut vreodata. Secțiile de vot unde sunt inscriși cetațenii moldoveni sunt goale,…

- "Voi initia un referendum astfel incat presedintele Romaniei sa nu mai aiba imunitate. Cred ca acest lucru este foarte important si as realiza eu promisiunea pe care a facut-o in 2014 Klaus Iohannis. Asa cum am fost prim-ministru un an si noua luni si nu am avut imunitate, consider ca presedintele…