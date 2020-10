Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a estimat duminica, in cadrul unui interviu, ca Regatul Unit ar putea "sa traiasca foarte bine" cu un no-deal, daca negocierile comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana, in continuare in impas, nu vor duce la un acord inainte de finalul perioadei de tranzitie,…

- BRUXELLES, 1 oct - Sputnik. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat astazi lansarea procedurii de infringement impotriva Marii Britanii, in conformitate cu prevederile Acordului de retragere. Penalizarea Londrei are legatura cu noua lege britanica privind piata interna. ©…

- Uniunea Europeana a aratat clar ca nu garanteaza ca Marea Britanie va fi inclusa pe lista de tari terte aprobate pentru importuri de alimente, a afirmat duminica negociatorul britanic pentru Brexit, David Frost, transmite Reuters.Mai devreme, negociatorul pentru Brexit al UE, Michel Barnier,…

- Cu puțin inaintea noilor negocieri de Brexit, premierul britanic Boris Johnson a fixat un termen-limita: in urmatoarele 20 de zile trebuie sa se ajunga la un acord, altfel nu va exista comerț liber intre cele doua parți. Negocierile dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie cu privire la relațiile…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca a incheiat cu Japonia primul sau acord comercial 'major' de la iesirea tarii din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, transmite AFP. 'Regatul Unit a incheiat un acord de liber schimb cu Japonia, care este primul acord comercial major' al…

- Daca UE nu da dovada de mai multa flexibilitate, la inceperea unei noi runde de negocieri in vederea incheierii unui acord comercial care sa incadreze viitoarea relatie, dupa Brexit, Regatul Unit spune ca se pregateste sa nu semneze un acord de liber-schimb cu Uniunea Europeana, relateaza News.ro.Negocierile…

- Autoritațile de la Londra cred ca un acord cu Uniunea Europeana referitoare la relațiile bilaterale post-Brexit ar putea fi incheiat in luna septembire, a declarat negociatorul sef David Frost....

- Germania va continua sa militeze pentru încheierea unui acord cu Marea Britanie pâna la finalul anului dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca și pentru un scenariu fara o înțelegere, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, potrivit Reuters.„Progresul…