Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Antena 3 CNN, prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a declarat nemulțumit atat de mandatul președintelui Traian Basescu, cat și de cel al actualului șef de stat. Liderul PSD a ținut sa precizeze ca iși dorește „mai mult”.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca „e exclus” ca partidul pe care il conduce sa nu aiba un candidat la alegerile prezidențiale din acesta toamna. El a adaugat, la Antena 3, partidului care iese pe primul loc la alegerile parlamentare trebuie sa dea prim-ministrul in viitorul guvern.

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat joi seara, la Antena3 CNN, intrebat daca mai rezista coaliția sau se rupe in cazul in care și el, și Marcel Ciolacu vor candida separat la alegerile prezidențiale, ca este nevoie in continuare de stabilitate.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, ca este exclus ca partidul sau sa nu aiba un candidat propriu la alegerile prezidențiale, in contextul in care se discuta informal despre scenariul ca PSD și PNL sa aiba candidat unic pentru Cotroceni.

- Ex-ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a luat decizia de a candida la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile Prezidențiale din tomna acestui an, despre aceasta a anunțat chiar el in cadrul emisiunii Puterea a Patra .

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- Intrebat, joi, despre afirmatia sa ca il va obliga pe presedintele PNL Nicolae Ciuca sa candideze la alegerile prezidentiale din toamna, Rareș Bogdan a raspuns: ”Eu nu pot sa obliga pe nimeni, partidul poate sa faca o propunere, dar de obligat nu putem sa il obligam. In schimb, presedintele va tine…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma ca discutiile despre candidatii la alegerile prezidentiale vor avea loc, intre PNL si PSD, dupa alegerile din data de 9 iunie. Ciuca admite ca, daca cele doua mari partide vor avea candidati separati, „se poate intampla” ca unul dintre candidatii PSD sau PNL sa…