- Marea Britanie nu va mai putea participa la Mandatul european de arestare pentru extradarea suspectilor dupa ce va iesi din Uniunea Europeana, a declarat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, intr-un discurs rostit marti la Agentia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) de la Viena, relateaza…

- Penurii de hrana, combustibil si medicamente vor avea loc la cateva saptamani dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), daca nu se incheie un acord comercial, avertizeaza functionari britanici, scrie un ziar in editia de duminica, relateaza The Associated Press.The Sunday…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari joi, la Sofia, ca ramane angajat fata de planul ca Marea Britanie sa iasa din uniunea vamala dupa parasirea Uniunii Europene de catre tara sa, transmite Reuters. Aflata in capitala bulgara pentru Summitul UE-Balcanii Occidentali, Theresa May…

- Negociatorul sef al Brexitului din partea Uniunii Europene (UE) Michel Barnier a avertizat luni cu privire la riscul pe care-l reprezinta problema irlandeza in negocierile dintre Londra si Bruxelles, relateaza AFP.”Cadrul acordului trebuie sa contina o solutie clara si operationala cu privire…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene in discutiile pentru Brexit, Michel Barnier, a transmis ca bancile britanice vor intampina aceleasi restrictii precum institutiile americane dupa divortul Marii Britanii de structura europeana, deoarece un acord nu pare favorabil in conditiile actuale, potrivit…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…

- Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru ieșirea Marii Britanii din UE, a declarat ca tratatul pentru Brexit este finalizat in proporție de 75%. Printre subiectele inca nerezolvate este gestionarea frontierei dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord.…