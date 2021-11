BREKING NEWS! A murit Benone Sinulescu! Artistul avea 84 de ani Artistul Benone Sinulescu a murit joi la varsta de 84 de ani, la spital, in urma unei pneumonii care s-a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sanatate. Benone Sinulescu se afla internat in spital de duminica, iar starea sa s-a inrautatit continuu, decedand joi in jurul orelor 14:50. Artistul avea mai multe probleme de sanatate, printre care si o pneumonie are i-a fost fatala. De altfel, cintaretul a fost internat in luna iunie dupa ce de asemenea a fost internat in casa si a fost gasit inconstient de catre apropiati. Atunci medicii au reusit sa il stabilizeze, a fost chiar si la o cinica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

