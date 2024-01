Informații de ultima ora vin din Japonia. Sunt imagini dramatice aparute pe rețelele de socializare. Un avion al companiei aeriene Japan Airlines, in flacari pe pista aeroportului Haneda din Tokyo, informeaza BBC. Din primele informații, avionul era in flacari in momentul aterizarii. Imagini transmise de postul local NHK arata flacari ieșind de la geamurile aeronavei […] The post BREAKING NEWS. Avion in flacari pe pista aeroportului din Tokyo. Imagini dramatice – VIDEO first appeared on Ziarul National .