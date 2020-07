BREAKING NEWS! Am depășit mia de noi infectări! Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.030 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 372 de persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana miercuri, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și s-au inregistrat 2.101 de decese. Bilanțul orei 13:00: 1.030 de noi cazuri de imbolnavire Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri…

- Pana astazi, 2.101 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 21.07.2020 (10:00) – 22.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 27 decese ( 19 barbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Bistrița-Nasaud, Braila,…

- In cursul dimineții de astazi, 22 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 27 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 2.101. In intervalul 21.07.2020 (10:00) – 22.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 27 decese ( 19 barbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați…

- Pana astazi, 2.101 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 21.07.2020 (10:00) – 22.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 27 decese ( 19 barbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Bistrița-Nasaud,…

- Percheziții, in Teleorman, la locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala, fals și uz de fals in Eveniment / on 16/07/2020 at 16:50 / Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel București au efectuat, joi, 16 iulie,…

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat marți 637 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, care au urcat bilanțul bolnavilor COVID de pe teritoriul Romaniei, de la inceputul pandemiei și pana acum, la 33.585. Grupul de Comunicare Strategica va comunica miercuri, in jurul orei 13.00 numarul cazurilor…

- Pana astazi, 14 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre care 21.803 de pacienți vindecați și 1.995 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- ”La un moment este posibil sa trebuiasca sa suplimentam locurile la terapie intensiva. Semnalele de alarma sunt. Insistam la oameni sa respecte regulile de protecție. Masca, dezinfecție, spalare pe maini. Vedem o creștere foarte serioasa și avem niște indicatori pe care ii analizam. Durata de infectare…