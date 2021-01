Pana astazi, 15 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 688.270 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 618.673 de pacienți au fost declarați vindecați. Se redeschid ȘCOLILE! Klaus Iohannis a spus zonele in care elevii se vor intoarce in banci In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.353 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este…