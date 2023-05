Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Ministerului Educatiei (edu.ro) a fost atacat cibernetic, iar hackerii au postat un mesaj in care afirma ca sistemul este ”foarte prost”. ”Dragi elevi, nu va mai bateti capul cu scoala, este o pierdere de timp”, a aparut pe site-ul institutiei. Mesajul a disparut abia cand pagina a fost setata…

- Ministerul Turismului din Italia a lansat o campanie promotionala de atragere a turistilor straini, bugetata cu 9 milioane de euro, folosind un videoclip in care apare un grup de prieteni care tin un toast intr-un loc care s-a dovedit a fi in Slovenia. Jurnalista Selvaggia Lucarelli, de la Il Fatto…

- Delia, artista cameleonica, fresh, cu personalitate nonconformista, iși surprinde fanii cu lansarea videoclipului pentru ”Lololo”, piesa care este considerata de o parte dintre fanii artistei, ”hitul verii”. Piesa a fost compusa de Ion Vlad, Alex Cotoi, Delia Munteanu, versuri Ion Vlad, iar producția…

- Italienii care folosesc engleza și alte cuvinte straine in comunicarile oficiale ar putea fi sancționați cu amenzi de pana la 100.000 de euro, in conformitate cu noua legislație introdusa de partidul Frații din Italia al premierului Giorgia Meloni, informeaza CNN. Fabio Rampelli, membru al camerei inferioare…

- O familie de romani din Germania a dezvaluit umilința prin care a trecut fiul lor in timpul unei lecții la școala. La o lecție de etica profesoara l-ar fi pus pe el sa vorbeasca despre furt, pe motiv ca romanii sunt cunoscuți pentru asta. Mama copilului a postat un mesaj pe Facebook in care a... View…

- BabyCenter, publica in fiecare an o lista cu cele mai populare nume pentru copii. Pe tot parcursul anului, site-ul urmarește, de asemenea, cele mai populare nume in timp real, lista schimbandu-se in timpul anului. Liam, care a domnit clasamentul din 2019, fiind cel mai popular nume pentru baieți, a…

- Ea a cheltuit peste 11.000 de euro pe operațiile sale estetice și ale surorilor sale. Ea a marturisit insa ca dupa ce a caștigat premiul cel mare rezultatul nu a fost cel la care se aștepta. Sarah Cockings a caștigat premiul cel mare la loto acum 18 ani, pe cand avea doar 21 de ani... View Article

- Curtea Suprema a Italiei a confirmat o condamnare la un an si cinci luni de inchisoare pronuntata de instante inferioare impotriva unui barbat din orasul Bologna. Barbatul i-a impus sotiei sale norme stricte de „economii in casa”, inclusiv rationalizarea apei sau a hartiei igienice, relateaza marti…