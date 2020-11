Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID-19 al unei companii farmaceutice indiene a primit unda verde pentru faza a treia a studiilor clinice vineri, in contextul in care numarul de infectari din India a depasit 7,7 milioane, informeaza DPA.Covaxin, vaccinul dezvoltat de Bharat Biotech, cu sediul la Hyderabad,…

- Compania farmaceutica sud-coreeana Celltrion sustine ca o substanta pe care a dezvoltat-o s-a dovedit a fi eficienta in tratamentul impotriva COVID-19 si a anuntat luni ca va realiza noi studii clinice asupra acesteia, potrivit Yonhap, preluata de Agerpres . Substanta, denumita CT-P59, va fi administrata…

- Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a fost infectat cu SARS-CoV-2. Edilul a anunțat ca a ieșit pozitiv la ultimul test COVID-19 pe pagina sa de Facebook. „Fidel promisiunii facute de a fi intotdeauna sincer cu dumneavoastra, concetatenii mei, vreau sa va anunt ca am fost depistat pozitiv la testul…

- India analizeaza autorizarea de urgenta a unui vaccin impotriva noului coronavirus, in special pentru varstnici si persoane care lucreaza in medii foarte riscante. Numarul infectiilor din tara a depasit 4,75 de milioane. In ultima luna, India a raportat zilnic peste 1.000 de decese din cauza COVID-19,…

- In ultima luna, India a raportat zilnic peste 1.000 de decese din cauza Covid-19, iar numarul total de morti provocate de aceasta boala este de 78.586, potrivit celor mai recente date. La nivel global, numai Statele Unite au un numar mai mare de infectii cu noul coronavius, dar de la jumatatea lunii…

- Cei mai multi romani cu varste de peste 18 ani (68%) considera ca masina personala este cel mai sigur mijloc de transport in contextul generat de pandemia de COVID-19, c, autoturismul personal fiind urmat, in preferintele romanilor, de transportul public (11%) si de bicicleta (9%), arata Barometrul…

- Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, 39 de ani, fiul cel mare al presedintelui Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unei declaratii a purtatorului de cuvant a senatorului, relateaza marti Reuters, citata de Agerpres.Flavio nu are simptome de COVID-19 si este acasa,…