Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul etapei de la finalul acestei saptamani din Campionatul Județean de Fotbal Juniori Cluj, echipele U9 și U11 de la clubul AFCS Progresul Calarași Gara vor juca pe teren propriu. Echipa de juniori U17 a clubului din Calarași Gara nu va juca in aceasta etapa, deoarece meciul din deplasare cu Juniorul…

- In cele doua meciuri jucate in etapa din weekend, in cadrul Campionatului Județean de Fotbal Juniori Cluj, echipele de juniori de la AFCS Progresul Calarași Gara au reușit sa caștige partida disputata de grupa U11, in timp ce echipa U9 a fost invinsa. Iata rezultatele inregistrate de cele doua echipe…

- Doar doua din cele trei echipe de juniori de la clubul AFCS Progresul Calarași, respectiv cele de la categoriile U9 si U11, vor juca in etapa care se va desfașura in weekend in Campionatul Județean de Fotbal Juniori Cluj. Iata care sunt meciurile in care vor evolua cele doua echipe: Sambata, 16 martie…

- La finalul saptamanii trecut, cele trei echipe de juniori de la AFCS Progresul Calarași Gara au jucat in meciurile programate in Campionatul Județean de Fotbal Juniori Cluj, iar rezultatele finale ale acestora au fost urmatoarele: Grupa U9 AFCS Progresul Calarași Gara – Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca…

- Start cu stangul pentru echipele de juniori U9 și U11 de la AFCS Progresul Calarași Gara, asta dupa ce formațiile respective au pierdut in prima etapa din returul Campionatul Județean de Fotbal Juniori Cluj, ediția 2023-2024. Prima care a jucat a fost echipa U9, aceasta evoluand pe terenul Bazei Sportive…

- Echipele U9 și U11 de la Progresul Calarași Gara vor juca la finalul acestei saptamani primele meciuri oficiale din anul 2024, in cadrul Campionatului Județean de Fotbal Juniori Cluj, dupa urmatorul program: Sambata, 2 martie 2024 – ora 09.50, teren Baza Sportiva Transilvania Cluj-Napoca CS Sporting…

- La finalul saptamanii trecute, echipele de juniori de la grupele U8, U9 și U11 de la „Bayern” Campia Turzii s-au deplasat la Turda și Aiud, unde au jucat partide amicale cu echipele similare de la cluburile Star Play Turda și Academia de Fotbal „Bogdan Andone”. Rezultatele inregistrate in aceste intalniri…

- Echipele de juniori de la AFCS Progresul Calarași Gara au disputat doua partide amicale la sfarșitul saptamanii trecute. In prima dintre acestea, grupa U11 a pierdut cu scorul de 0-3 meciul jucat pe terenul sintetic din Calarași, cu echipa de la aceași categorie de varsta de la clubul Mureșul Luduș.…