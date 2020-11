Centru-dreapta este marele castigator in turul al doilea al alegerilor municipale desfasurate duminica in Brazilia, marcate de deruta candidatilor sustinuti de presedintele Jair Bolsonaro si de cea a stangii, informeaza AFP. In cele mai mari orase ale tarii, Sao Paulo si Rio de Janeiro, primarul actual Bruno Covas si fostul primar Eduardo Paes, ambii de centru-dreapta, au iesit invingatori. In Sao Paulo, Bruno Covas, 40 de ani (PSDB), a castigat 59.38% din voturi in fata candidatului stangii Guilherme Boulos (Psol), care a obtinut 40.62%. "Este posibil sa faci politica fara ura si spunand adevarul",…