Brazilia a aprobat în regim de urgenţă utilizarea vaccinului Janssen al Johnson&Johnson, pentru categoriile prioritare Brazilia a aprobat miercuri in regim de urgenta utilizarea vaccinului Janssen impotriva COVID-19, vaccin in doza unica, al laboratorului american Johnson&Johnson, in conditiile in care aceasta tara se confrunta cu cea mai violenta faza a pandemiei, informeaza AFP. Autoritatea sanitara de reglementare Anvisa a anuntat ca acest vaccin, al patrulea autorizat in Brazilia, va fi inoculat categoriilor prioritare din tara, printre care persoanele in varsta, cele cu comorbiditati si populatiile indigene. Brazilia a anuntat la mijlocul lui martie ca a comandat 38 de milioane de doze de vaccin Janssen pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

