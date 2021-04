Brazilia, 67.977 de decese din cauza COVID-19 până acum în luna aprilie Brazilia a ajuns sambata la 67.977 de decese din cauza COVID-19 de la inceputul lunii aprilie, depasind recordul din martie cand au fost inregistrate peste 66.000 de decese cauzate de coronavirus, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, noteaza AFP. Tara cu 212 milioane de locuitori a contabilizat 3.076 decese in ultimele 24 de ore, ridicand numarul total de la 1 aprilie la 67.977. In luna martie, au fost inregistrate 66.573 de decese. In ultimele sapte zile, a fost inregistrata o medie de 2.545 de decese zilnice pentru peste 60.000 de contaminari. Sambata, au fost identificate 71.137 de noi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

