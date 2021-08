Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii bucuresteni intervin, luni, pentru extragerea mai multor persoane surprinse de prabusirea unui mal de pamant in zona Bibliotecii Nationale, doi fiind scosi si transportati la spitale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.

- Șapte persoane și-au pierdut viața și alte 5 se zbat sa traiasca pe un pat de spital, acesta e bilanțul accidentul grav ce a avut loc ieri in Bacau. E una dintre cele mai mari tragedii de pe șosea din ultimii doi ani. Acum apar noi detalii cutremuratoare cu privire la incident.

- Ploile abundente de ieri au adus batai de cap noaptea trecuta angajaților de la IM Regia „Exdrupo”. Pentru a remedia starea drumurilor innamolite din Capitala, echipele de muncitori ale intreprinderii au lucrat in tura nocturna in zonele cu risc sporit de inundație,