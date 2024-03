Tenorul Octavian Ene și-a dat demisia de la teatrul unde iubita lui, Daniela Nane, este director artistic. „Este prematur să vorbesc” Tenorul Octavian Ene și-a dat demisia de la Teatrul Muzical Ambasadorii, acolo unde iubita lui, Daniela Nane este director artistic. Decizia barbatului de 29 de ani vine dupa ce recent a fost surprins sarutandu-se cu actrița.„Au fost 5 ani frumoși, in care am imparțit impreuna cu foștii mei colegi unele dintre cele mai frumoase experiențe. Va mulțumesc și va urez mult succes in continuare in ascensiunea voastra!”, a transmis tenorul, pe rețelele de socializare.Plecarea sa a luat prin surprindere pe toata lumea. Mulți s-au grabit sa spuna ca decizia lui are relagura cu relația pe care o are cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Nane nu se mai ferește sa se afișeze in public cu iubitul tinerel. Fosta soție a lui Adrian Cioroianu a fost surprinsa recent cu Octavian Ene și nu au ezitat sa arate ca formeaza un cuplu.Daniela Nane și partenerul sau, tenorul Octavian Ene, au fost surprinși impreuna in timp ce ieșeau de la…

- Mioara Roman a murit la varsta de 83 de ani, iar astazi, fosta soție a lui Petre Roman va fi condusa pe ultimul drum. Oana și-a dorit ca mama ei sa aiba o inmormantare fastuoasa, așa ca a pus la punct fiecare detaliu.In noaptea de 22 spre 23 februarie, Mioara Roman s-a stins din viața la azil din Snagov,…

- Divortul dintre Daniela Nene și Adrian Cioroianu a luat pe toata lumea prin surprindere. Actrița a confirmat separarea de soț, dupa 8 ani de casnicie. Vedeta a a fost surprinsa sarutandu-se cu alt barbat, iar la scurt a recunoscut ca nu mai este o femeie casatorita. Acum, istoricul Adrian Cioroianu,…

- Un nou divorț zguduie lumea mondena la inceput de 2024. In prim-plan sunt Daniela Nane (52 de ani) și Adrian Cioroianu (57 de ani), care nu mai formeaza un cuplu. Surprinzatoarea veste a fost data chiar de actrița, printr-o postare pe contul ei de socializare. „Sunt o femeie divorțata! Va mulțumesc…

- Actrița Daniela Nane (53 de ani), fosta Miss Romania in 1991, și Adrian Cioroianu (57 de ani), directorul Bibliotecii Naționale, nu mai sunt impreuna. Actrița a anunțat ca a divorțat, dupa ce a fost vazuta pe strada alaturi de un alt barbat. ”Sunt o femeie divorțata. Va mulțumesc ca-mi respectați viața…

- Actoria a terminat o la Bucuresti, in anul 1960, la Studioul de Teatru T.E.S. Tot in Capitala a debutat ca actor, la Teatrul Evreiesc, unde a jucat pana in 1965, alaturi de sotia lui, Betty Carol Feldman s a nascut la Tulcea, in data de 10 februarie 1937, oras unde a absolvit studiile medii, in 1954.…

- Un nou divorț zguduie lumea mondena la inceput de 2024. In prim-plan sunt Daniela Nane (52 de ani) și Adrian Cioroianu (57 de ani), care nu mai formeaza un cuplu. Surprinzatoarea veste a fost data chiar de actrița, printr-o postare pe contul ei de socializare. „Sunt o femeie divorțata! Va mulțumesc…

- Daniela Nane a facut primele declarații dupa ce a fost surprinsa sarutandu-se cu tenorul Octavian Ene. Actrița a confirmat pe pagina ei oficiala de Facebook divorțul de Adrian Cioroianu. Daniela Nane, in varsta de 52 de ani, este o actrița romana, caștigatoarea ediției din 1991 a concursului Miss Romania.…