Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Municipal din Timișoara sunt supravegheați cu ajutorul unor brațari electronice. Masura a fost introdusa de conducerea unitații medicale pentru a vedea cat sta personalul medical la munca, in condițiile in care ar fi existat reclamații ca unii medici muncesc la cabinetul privat…

- Oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care se afla in Romania pentru a analiza situatia provocata de pandemia de COVID-19 subliniaza importanta testarii si introducerii in sistem a persoanelor infectate, considerand foarte importanta implicarea medicilor de la toate nivelurile. Managerul…

- Oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care se afla in Romania pentru a analiza situatia provocata de pandemia de COVID-19 subliniaza importanta testarii si introducerii in sistem a persoanelor infectate, considerand foarte importanta implicarea medicilor de la toate nivelurile. Managerul…

- Fostul director al Spitalului Municipal Timișoara, medicul ginecolog Olimpia Oprea, a reacționat dupa ce actuala conducere a decis ca personalul medical sa poarte brațari electronice prin care le este monitorizata activitatea.

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea solicita ajutor din partea medicilor de familie din judet pentru a putea asigura garzile la Unitatea de Primiri Urgente Pediatrie, dupa ce o parte din medici s-au imbolnavit de COVID-19 iar cei care au mai ramas fac cu greu fata solicitarilor.…

- Potrivit medicilor, pacienții au ajuns cu ambulanța la spital, in stop cardio-respirator și, din nefericire, in ciuda manevrelor de resuscitare, nu au mai putut fi salvați. In ultimele 24 de ore, la Spitalul de Urgența din Craiova au murit 9 pacienți Covid-19. In total, in unitatea medicala sunt internați…

- Prefectura județului Prahova a anunțat ca DSP a descoperit doua focare de Covid-19 cu 14 copii infectați. 7 copii infectați cu coronavirus au fost gasiți intr-o tabara de baschet din Azuga, iar alți 7 intr-un cantonament de handbal din Campina. Toți cei 14 sunt izolați la domiciliu și se afla sub supravegherea…

- Spitalul Județean: Precizari in urma unor filmari de la secția UPU Urmare a unor filmari realizate in Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Pitești, pe 11 august a.c., conducerea unitații sanitare a demarat verificari. Managerul instituției a solicitat note explicative personalului…