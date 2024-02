Polițiștii au montat primele două brățări electronice de supraveghere în cazuri de violență domestică, în Caraș-Severin Primele doua sisteme electronice de supraveghere din județul Caraș-Severin au fost montate in cazul unor barbați cercetați pentru violența domestica. Potrivit IPJ Caraș-Severin, polițiștii din Oțelu Roșu au fost sesizați prin apel 112 de catre o femeie cu privire faptul ca fostul soț a intrat peste ea in locuința, a agresat-o fizic pe fiica lor […] Articolul Polițiștii au montat primele doua brațari electronice de supraveghere in cazuri de violența domestica, in Caraș-Severin a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- CARAȘ-SEVERIN – Acestea au fost montate de polițiști in doua cazuri de violența in familie, produse la Oțelu Roșu și Caransebeș! Primele doua dispozitive de supraveghere electronica au fost montate saptamana aceasta de polițiștii carașeni, in doua cauze in care se efectueaza cercetari pentru violența…

- "Sunt foarte multe cazuri de violența in spațiul public, cazuri care se pot sfarși dramatic. Parte dintre ele puteau fi oprite printr-o monitorizare foarte atenta. In acest context, pot sa va spun ca pe violența domestica avem un inventar de peste 100.000 de cazuri sesizate anul trecut.Vorbesc despre…

