- Dupa o luna in care Brașovul a avut incidența mai mica de 3 la mie, orașul reintra de vineri in scenariul roșu. Incidența de peste 3 fusese inregistrata inca de la inceputul saptamanii, insa autoritațile au amanat luarea unei hotarari. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a reinstituit aceasta…

- Municipiul Brasov va intra incepand de vineri, 19 februarie, pentru o perioada de 14 zile, in "scenariul rosu", Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) adoptand, joi, o hotarare in acest sens. Conform unei informari transmisa de Institutia Prefectului Brasov, CJSU a luat decizia "constatand…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 31/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile, in municipiul Brașov. Art.1 In unitatea administrativ-teritoriala municipioul Brașov s-a constatat…

- Brașovul iese din scenariul roșu din data de 3 februarie, ora 0. De zece zile, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile de infectare cu noul coronavirus in municipiul Brașov se situeaza sub 3 cazuri la mia de locuitori, fiind pe un trend descendent. Potrivit Hotararii de Guvern, nr. 3/12.01.2021…

- Aproape un sfert din cele 4.729 de infectari cu SARS CoV-2 confirmate in ultimele 24 de ore sunt in București, conform ultimului bilanț. Capitala și inca 3 județe sunt in scenariul roșu, cu o incidența a cazurilor de COVID-19 de peste 3 la mia de locuitori. In Capitala au fost 1.124 de cazuri noi…

- Pana astazi, 20 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 498.777 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.350 cazuri noi…

- Incidența cumulata a cazurilor de Covid-19 in Bosanci a depașit 1,5 la mia de locuitori, ceea ce a dus la trecerea comunei pe scenariul galben, cu restricții suplimentare legate de funcționarea restaurantelor in interior și a salilor de jocuri de noroc pentru 14 zile. Comitetul Județean pentru ...

- Municipiul Blaj a ieșit din „scenariul roșu”, dupa ce incidența cazurilor active de COVID-19 a scazut la 2,89 cazuri active la mia de locuitori. Acest lucru inseamna ca au fost ridicate mai multe restricții, odata cu trecerea in „scenariul galben”. De astazi, activitatea restaurantelor și cafenelelor…