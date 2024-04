Stiri pe aceeasi tema

- Fost general și fost Șef al Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca a declarat duminica, la B1TV, ca este extrem de improbabila posibilitatea ca Romania sa fie luata prin surprindere de un eventual atac, dupa ce Iranul a lansat aproximativ 300 de drone și rachete in direcția Israelului, conform News.ro.

- Presedintele Senatului și al PNL Nicolae Ciuca, afirma ca nu exista posibilitatea ca Romania sa fie luata prin surprindere in cazul unui eventual atac, intrucat in aceasta perioada „nu se mai realizeaza surprinderea strategica”. El spune ca Romania are deja trupe NATO pe teritoriul sau si nu ar trebui…

- Presedintele Senatului și al doilea om in stat, Nicolae Ciuca, a evitat un raspuns concret, dar a precizat ca nu exista posibilitatea ca Romania sa fie surprinsa de un eventual atac, pentru ca „nu se mai realizeaza surprinderea strategica”.Nicolae Ciuca a fost intrebat duminica, 14 aprilie, la B1 TV,…

- ”Se implinesc astazi 20 de ani de la admiterea Romaniei in NATO. Aceste doua decenii au reprezentat cea mai buna perioada din istoria noastra, pe toate planurile. Siguranta oferita de cea mai mare alianta militara defensiva din istorie ne-a asigurat cadrul necesar dezvoltarii. Indiferent daca vorbim…

- Fostul premier Nicolae Ciuca a solicitat clarificari cu privire la posibila reintroducere a serviciului militar obligatoriu in Romania. In contextul declarațiilor recente ale șefului Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, care a propus introducerea unui serviciu militar voluntar pentru…

- Noul sef al Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, se pronunta in favoarea modificarii legislatiei pentru a pregati populatia in eventualitatea unui conflict militar. Politicienii romani spun insa, ca Romania e foarte bine aparata ca aliat NATO si ca tara noastra nu risca sa intre intr-un…

- Intrebat despre declarațiile șefului Armatei romane, generalul Gheorghița Vlad, Nicolae, Ciuca a susținut, vineri, ca trebuie sa luam toate masurile, trebuie sa ne ingrijoreze și trebuie sa adoptam masurile corespunzatoare pentru a fi pregatiți. ”Daca va caștiga in Ucraina, principala ținta va fi Republica…

- Liderul PNL a declarat, in contextul in care șeful Statului Major al Apararii, general-locotenent Gheorghita Vlad, a susținut ca romanii trebuie sa fie ingrijorați și sa se pregateasca de razboi, ca este un mesaj „care vizeaza nevoia de legiferare”.„Este vorba de mesajul profesional. Cred ca generalul…