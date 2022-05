Brandul de tehnologie Honor s-a lansat în România Brandul global de tehnologie HONOR s-a lansat pe piața din Romania, prezentand primele modele de telefoane care vor face parte din portofoliul local de produse. Noile dispozitive beneficiaza de tehnologie de ultima ora, menita sa revoluționeze și sa duca designul, display-ul, abilitațile fotografice și videografice, performanța, incarcarea bateriei și confidențialitatea la un alt nivel. „Suntem mandri de lansarea brandului HONOR, dar și a celor mai noi telefoane in Romania, prin care ne propunem sa oferim experiențe superioare de interacțiune cu tehnologiile performante tuturor utilizatorilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

