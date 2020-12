Brancardierul de la Spitalul „Victor Babes” din Capitala, care a deconectat o pacienta COVID de la aparate, iar aceasta a murit, a fost reținut vineri seara, in urma unor noi audieri la Serviciul Omoruri, sub supraveghera procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul București. El este acuzat de ucidere din culpa și se va cere instanței […] The post Brancardierul care a deconectat de la aparate o pacienta Covid, reținut pentru ucidere din culpa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .