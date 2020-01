Stiri pe aceeasi tema

- Un elev din Braila a fost injunghiat in plina strada de doi minori, pentru ca nu le-a dat decat un leu atunci cand aceștia i-au cerut niște bani. Totul s-a intamplat ziua in amiaza mare, chiar in fața școlii unde victima invața.

- Un adolescent de 15 ani, elev la Colegiul „Nicolae Balcescu” din Braila, a fost injunghiat pe strada si talharit de doi minori de 10 ani si, respectiv, 17 ani, potrivit informatiilor furnizate miercuri de pu...

- O romanca in varsta de 43 de ani a fost injunghiata in inima, in fata celor doi copii, in localitatea La Puebla de Almoradiel (provincia Toledo, Spania), potrivit observator.tv.Tragedia s-a produs, noaptea trecuta, in jurul orei 00.30, dupa ce romanca, mama a doi copii minori, s-a luat la…

- Doi barbati sunt cercetati pentru amenintare, violenta in familie si tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce jandarmii au intervenit pentru aplanarea unui conflict soldat cu ranirea unei persoane.

- Ziarul Unirea Inchisoare cu amanare pentru un barbat din Cugir dupa ce a lovit o persoana pe strada pentru ca vorbea prea tare Un barbat din Cugir s-a ales cu o condamnare la 8 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii acesteia. Motivul condamnarii il reprezinta lovirea, din ... Inchisoare cu amanare…

- Doi adolescenți, ambii de 15 de ani, a fost transportați la spital dupa ce au fost agresați in fața unui supermarket de pe o strada din centrul orașului Tulcea. Agresorii sunt doi minori care au fugit de la fața locului și sunt cautați de Poliție, relateaza Agerpres.In urma altercatiei dintre cei patru…

- Cunoscuta cantareata de opera Katherine Jenkins a fost jefuita in sud-vestul Londrei dupa ce artista intervenise pentru a o ajuta pe victima unui furt comis in plina strada, a declarat agentul sau citat vineri de Press Association. Cantareata, in varsta de 39 de ani, mergea la o repetitie, in jurul…

- O fetita de 10 ani a fost violata de doi barbați, in Braila. Agresorii au luat-o pe fetița de pe strada. Politia a fost sesizata de medici, dupa ce mama a mers cu fata la spital. Cei doi barbati au fost retinuti.