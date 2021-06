Stiri pe aceeasi tema

- ​Pugilista româna Maria Claudia Nechita se afla la o singura victorie de calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a învins-o, vineri, pe germanca Ornella Wahner la puncte (decizie în unanimitate, 5-0), în optimile de finala ale cat. 57 kg, la turneul preolimpic european…

- Secretarul general al Federatiei Romane de Canotaj, Sandu Pop, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca succesul reprezentat de calificarea a 36 de sportivi la Jocurile Olimpice reconfirma pozitia canotajului romanesc in elita mondiala. In cadrul evenimentului organizat cu ocazia calificarilor…

- La Sofia se desfașoara turneul mondial de calificare catre Jocurile Olimpice de la Tokyo. Luptatorii de stil liber, atit masculin, cit și feminin, au ratat calificarea la Olimpiada, transmite Noi.md cu referire la IPN. Cite o victorie au obținut Nicolai Grahmez (65 kg), Mihail Sava (74 kg) și Piotr…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a felicitat-o, miercuri, pe gimnasta Larisa Iordache pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, intr-o intalnire care a avut loc la sediul ministerului. Larisa Iordache a fost felicitata si ''pentru intregul sau parcurs…

- Echipa olimpica a Romaniei, Team Romania, a ajuns, miercuri, la 61 de membri pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce Larisa Iordache si-a castigat la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Basel. Larisa Iordache duce la trei numarul reprezentantilor gimnasticii romanesti care vor…

- Turneul de la Paris, programat in perioada 1-9 iunie, a ramas singurul loc in care participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo mai poate fi obținuta in ring, informeaza Federatia Romana de Box, dupa ce turneul de la Buenos Aires a fost anulat. IOC Boxing Task Force a anunțat ca, dupa anularea turneului…

- Romania a invins Muntenegru in ultimul meci din cadrul turneului de calificare la Jocurile Olimpice, scor 28 -25, dar a ratat prezența la competiția de la Tokyo. ”Tricolorele” aveau nevoie de o victorie la cel puțin 5 goluri diferența, dar nu s-au putut desprinde niciodata decisiv in meciul de totul…

- Fabio Chiuffa participa cu Nationala Braziliei la turneul preolimpic de la Podgorica.O noua aniversare in familia HC Dobrogea Sud Constanta. Brazilianul Fabio Chiuffa, extrema dreapta, a ajuns la 32 de ani si a serbat acest eveniment in cantonamentul echipei sale nationale, cu care participa, in Muntenegru,…