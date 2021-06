Box: Alexandra Maria Petcu va lupta pentru aur la Europenele Under-22

Pugilista romana Alexandra Maria Petcu va lupta pentru aur la cat. 81 kg, in cadrul Campionatelor Europene de box Under-22 de la Roseto degli Abruzzi (Italia), joi, contra polonezei Martina Jancelewicz.



Marti, in semifinale, Petcu a trecut la puncte de ucraineanca Olesia Krisiuk (4-1), in semifinale.



In schimb, boxerul Cosmin Petre Girleanu, calificat la JO de la Tokyo, a pierdut in penultimul act in fata rusului Ahtem Zakirov, la puncte (0-5), ramanand cu medalia de bronz.



Romania a aliniat la Campionatele Europene de seniori U22 (anul acesta s-a acceptat si…