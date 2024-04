Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 și-a incheiat parcursul de la Turul de Elita cu o victorie, 1-0 impotriva Croației. Naționala lui Adrian Dulcea s-a clasat pe locul 2 in grupa de calificare pentru EURO 2024 și ramane cu gustul dulce provocat in special de victoria spectaculoasa cu Germania. Insa „tricolorii” au ratat, pentru…

- A opta ediție a competiției Alpe Adrian Cup are loc in curand și va fi live pe AntenaPLAY. Vor participa echipe din 7 țari, precum Austria, Cehia, Croația, Polonia, Sovenia, Slovacia și Romania.

- Naționala Romaniei are nevoie de victorie sau un meci egal astazi, cand intalnește Croația in deplasare, pentru a se califica la turneul final al Campionatului European 2024. „Tricolorele” sunt neinvinse in grupa 1, dar vin dupa o victorie stransa acasa. Reprezentativa Romaniei are o misiune clara și…

- George Marin Turneul Dracula Open s-a incheiat, dar, așa cum este firesc, nu se opresc comentariile. Astazi ne vom opri, pe scurt, asupra unor aspecte privind organizarea, asupra aspectelor legate de prezența romaneasca pe cele doua ringuri instalate la „Olimpia”, inclusiv cea ploieșteana, fara a uita…

- In perioada 19-23 februarie, tinerii pugiliști de 17-18 ani vor concura pentru dreptul de a urca pe prima treapta a podiumului și de a deveni membru al echipei naționale a Republicii Moldova pentru a participa la Campionatul European din aprilie, care se va desfașura la Porec (Croația). Campionatul…

- Andreea Beatrice Ana s-a impus in finala categoriei 55 de kilograme in cadrul Campionatelor Europene de la București, dupa o finala controlata in fața moldovencei Mariana Draguțan. Pana acum 2 ani, Romania nu avea niciun titlu european la lupte feminin. In 2022, Andreea Ana reușea ca rupa acest blestem,…

- George Marin A treia zi de competiție a facut deliciul spectatorilor – inca nemeritat de puțini! – prin intensitatea disputelor data atat de ambiția celor care au urcat treptele celor doua ringuri instalate la „Olimpia”, cat și a forței loviturilor schimbate intre adversari. Desigur, era de așteptat…